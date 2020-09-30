В ПФ назвали условия, при которых безработному можно получить досрочную пенсию в 2021 году

Названы категории граждан, которые могут рассчитывать на досрочную пенсию Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Пенсионном фонде РФ объяснили, при каких условиях в 2021 году безработные могут рассчитывать на досрочную пенсию. Ведомство продолжит финансирование выплат для данных категорий граждан.

Чтобы получать деньги раньше срока, нужно помнить, что право на них имеют люди предпенсионного возраста, которые остались без работы и не могут никуда устроиться заново.

Назначается досрочная пенсия за два года до положенного срока, но с учетом переходного периода. Если человек остался без работы, а утроиться на новое место он не может, то нужно собирать все документы и просить о досрочных выплатах.

Подтверждение того, что новое место не найдено, выдаст Центр занятости. Важную роль играет и то, что человек не сам уволился, а был сокращен или потерял место после ликвидации организации, пишет «Российская газета».

Для принятия положительного решения важно, чтобы у человека был общий трудовой стаж работы не менее 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. А минимальные накопления пенсионных коэффициентов в 2020 году – 18,6.