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Ильхам Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе

Глава Азербайджана отметил, что Баку не воюет против гражданских лиц
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Ильхам Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе

Ильхам Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прекращение боев в Нагорном Карабахе возможно только, если Армения полностью и безоговорочно выведет свои войска из зоны конфликта. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ранеными военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале в Баку.

«У нас одно условие - безоговорочный вывод Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир», - сказал азербайджанский лидер.

Алиев заявил, что Баку не воюет против гражданских лиц, и командованию азербайджанского ВС дан приказ не предпринимать никаких действий против мирного армянского населения.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Как писал сайт kp.ru, очередное обострение ситуации произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе