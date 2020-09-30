Ильхам Алиев назвал единственное условие прекращения боев в Карабахе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прекращение боев в Нагорном Карабахе возможно только, если Армения полностью и безоговорочно выведет свои войска из зоны конфликта. Такое заявление сделал президент Азербайджана Ильхам Алиев на встрече с ранеными военнослужащими, проходящими лечение в военном госпитале в Баку.

«У нас одно условие - безоговорочный вывод Вооруженных сил Армении с оккупированных территорий. Если армянское правительство исполнит это условие, бои прекратятся, наступит мир», - сказал азербайджанский лидер.

Алиев заявил, что Баку не воюет против гражданских лиц, и командованию азербайджанского ВС дан приказ не предпринимать никаких действий против мирного армянского населения.

Напомним, территориальный конфликт в Нагорном Карабахе продолжается уже более 30 лет. Как писал сайт kp.ru, очередное обострение ситуации произошло 27 сентября, когда в Азербайджане сообщили, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. В ответ Ереван заявил о «начале наступления» Баку на карабахском направлении. Стороны уже ввели военное положение и объявили мобилизацию.