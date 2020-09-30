Последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 30 сентября 2020: что происходит на границе Армении и Азербайджана

Нагорный Карабах, 29 сентября. Мужчина у своего дома, пострадавшего в ходе боёв. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нагорный Карабах остается горячей точкой и местом противостояния Армении и Азербайджана. Сайт kp.ru собрал последние новости о конфликте в Нагорном Карабахе на 30 сентября 2020.

Заявления сторон о боевых действиях:

- Армения сообщила об уничтожении "атакующей колонны бронетехники противника" во время утреннего боя на линии соприкосновения в Карабахе.

- Азербайджан заявил о полной ликвидации третьего мотострелкового полка "Мартуни" ВС Армении. Противник эти данные опроверг.

- ВС Армении сообщили, что сбили вертолет Азербайджана в ходе боев в Карабахе. Военное ведомство Азербайджана опровергло эту информацию сославшись на то, что вертолеты во время указанного боя не использовались.

- В Министерстве обороны Армении заявили, что вооруженные силы "вынуждены использовать средства огневого поражения и военную технику широкого радиуса" из-за применения военными Азербайджана тяжёлых огнемётных систем, установок "Смерч" и крупнокалиберной артиллерии.

- Турецкий истребитель F-16 сбил армянский Су-25, заявили в Армении. В Азербайджане эту информацию опровергли, а в Турции назвали «[сведения] совершенно неверными». Эта ситуация стала темой споров глав Армении и Азербайджана в эфире российского ТВ.

Заявления сторон:

Посол Азербайджана в России Полад БюльБюль оглы - в эфире Радио "Комсомольская правда":

"Это - ползучая война, она идет 26 лет. Надо положить этому конец"

"Появление турецких наемников в Карабахе - это фейк армянской стороны"

"Ни одна азербайджанская бомба не упала на территории Армении".

Вардан Тоганян, посол Армении в РФ":

"Мы никогда не отказывались от переговоров на международной легитимной площадке".

"Конфликт может быть исчерпан за столом переговоров, исключительно компромиссом. И Россия прилагает очень много усилий для этого".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова:

"Российские представители всех уровней работают над успокоением ситуации"

Реакция Кремля:

Турция заявила о готовности поддержать Азербайджан. В ответ на это Кремль попросил "не подливать масла в огонь".

- Мы не согласны с такой постановкой вопроса, - сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Вечером 29 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян снова позвонил президенту России Владимиру Путину.

- Акцентирована настоятельная необходимость прекращения противоборствующими сторонами огня и принятия мер в целях деэскалации кризиса, - подчеркнули в Кремле.

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