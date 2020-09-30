Роспатент зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» официально получил патенты на вакцину «ЭпиВакКорона» против коронавирусной инфекции. О регистрации второго российского препарата сообщает Федеральная служба интеллектуальной собственности.

«Эксперты Федерального института промышленной собственности завершили рассмотрение второй серии заявок на изобретения, касающиеся вакцины против коронавирусной инфекции SARS-CoV-2», - говорится в заявлении службы.

Напомним, в среду, 30 сентября, глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о завершении клинического исследования вакцины. Ранее генеральный директор ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что разработанная их центром вакцина сформируют иммунитет от коронавирусной инфекции на два - три года. Он уточнил, что ожидается использование аналогичной схемы, как при применение вакцины против клещевого энцефалита.