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Посольство США на Украине подтвердило смерть своей сотрудницы

Американская дипмиссия ведёт работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Посольство США на Украине подтвердило смерть своей сотрудницы

Посольство США на Украине подтвердило смерть своей сотрудницы

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Посольство Соединённых Штатов в Киеве подтвердило смерть своей сотрудницы и сообщило, что ведёт работу по выяснению всех обстоятельств произошедшего.

Как писал сайт kp.ru, сотрудницу американского посольства нашли в среду, 30 сентября, около железной дороги в Киеве с травмой головы. Женщина скончалась в больнице. Как сообщили в правоохранительных органах, она была избита. Полиция Украины возбудила уголовное дело по статье «умышленное убийство». Правоохранительные органы установили, что к ее избиению может быть причастен некий высокий мужчина, на вид которому 30-40 лет.

«Мы с разбитым сердцем сообщаем о смерти американского члена общины посольства США в Киеве. Сотрудники посольства США в Киеве в настоящее время работают с властями над выяснением обстоятельств смерти», - говорится в заявлении американского посольства на их страницы в Twitter.