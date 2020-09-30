В Киеве избили до смерти сотрудницу посольства США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудница посольства США умерла после избиения в Киеве. Женщину нашли на улице без сознания, доставили в больницу, где она и скончалась. Об этом в среду, 30 сентября, сообщает украинская полиция.

- Женщину с травмой головы нашли прохожие в лесной массиве возле железнодорожных путей на улице Толбухина в Шевченковском районе столицы. При осмотре вещей у нее обнаружили удостоверение личности сотрудника американского посольства. Пострадавшая чуть позже скончалась в больнице, - говорится в заявлении.

Правоохранители установили, что к избиению американки может быть причастен некий выскоий мужчина, на вид которому 30-40 лет. Известно, что подозреваемый с короткими темными волосами был одет в черные шорты, темно-синие кроссовки и футболку.

В настоящее время киевская полиция устанавливает обстоятельства произошедшего и ищет виновника.