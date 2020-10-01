Трамп подписал указ, направленный на снижение зависимости США от импорта полезных ископаемых

Президент США Дональд Трамп Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на снижение зависимости Соединенных Штатов от зарубежных поставок наиболее важных полезных ископаемых, о чем и уведомил письмом конгресс.

По словам Трампа, этим документом он «объявил о чрезвычайной ситуации для устранения угрозы, исходящей от чрезмерной зависимости нашей страны от зарубежных конкурентов в сфере поставок жизненно важных полезных ископаемых».

«Сильная Америка не может зависеть от импорта со стороны зарубежных конкурентов», - подчеркивается в его письме к конгрессменам.

Трамп также отметил, что стратегически важные полезные ископаемые «все более необходимы для поддержания экономической и военной мощи в XXI веке».

В Белом доме пояснили, что главная цель президентского указа – развитие американской горнодобывающей отрасли и создание новых рабочих мест, а также снижение в вопросе поставок от Китая, передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Трамп заявил, что если он победит на ноябрьских президентских выборах в США, за следующие четыре года превратит страну в «производственную сверхдержаву» и навсегда покончит с зависимостью американской экономики от КНР.