В России продлили программу туристического кэшбека и отменили минимальную стоимость путёвки

В России продлили программу туристического кешбэка до 10 января Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о продлении до 10 января 2021 программы туристического кэшбэка. Минимальная стоимость путёвки больше не ограничивается.

- Срок предоставления туристической услуги продлевается до 10 января 2021 года. Теперь в программе смогут участвовать не только отели и туроператоры, но и туристические агрегаторы, - сказано в сообщении на сайте кабмина.

Изменения в программе также заключатся в том, что продолжительность проживания в гостинице сократили с четырёх до двух ночей. При этом поездку необходимо оплачивать картой "Мир". как и было изначально.