Туристам вернут от 5 до 15 тысяч рублей за путешествия по России
Правительство придумало новую схему, как поддержать туристическую отрасль во время пандемии и при этом удешевить поездки для россиян. Как рассказал в среду на выступлении в Госдуме премьер Михаил Мишустин, путешественникам будут платить компенсации от 5 до 15 тысяч рублей. Программа заработает с августа. Правительство выделит на нее 15 миллиардов рублей.
Правительство выделяет еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма.
Как говорится в подписанном Михаилом Мишустиным распоряжении, при стоимости тура от 25 тысяч рублей кэшбэк составит 5 тысяч рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тысяч рублей, получат назад 10 тысяч рублей. За путевку стоимостью 75 тысяч рублей и больше вернут 15 тысяч рублей.
Кешбэк за туры по России смогут получить до 3 миллионов человек.
Что нужно сделать, чтобы получить компенсацию:
1. Зайти на созданный Ростуризмом сайт мирпутешествий.рф, раздел Russia.travel, выбрать понравившееся предложение. Оплатить путевку онлайн при помощи карты «МИР».
2. Возврат средств в виде кэшбека предусмотрен для турпакетов продолжительностью не менее 5 дней и сроками поездки с 15 августа по 20 декабря 2020 года. В программе также будут участвовать круизные туры по России с проживанием на судне.
3. Компенсация вернется на карту «Мир» в виде кэшбэка в срок от 5 минут до 5 дней.
4. Программа будет распространяться на поездки в более чем 50 регионов страны.
5. В случае отмены покупки возврат кэшбека происходит автоматически.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В АТОР объяснили, кто сможет вернуть 15 тысяч за отдых в России
Туристам будут частично компенсировать затраты (подробности)
В ТЕМУ
Государство будет доплачивать туристам за отдых в России: сколько, кому и когда
За отпуск в российских регионах можно будет получить от 5 до 15 тысяч рублей, как только будет запущена новая программа Ростуризма (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU