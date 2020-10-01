Эксперты назвали правила, которые помогут накопить на старость Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Опросы показывают, что только 40% россиян считают, что нужно делать долгосрочные накопления. Половина опрошенных откладывают деньги исключительно «на черный день», а остальные вовсе не имеют накоплений.

Те, кто не делают долгосрочных накоплений говорят, что время сейчас слишком неопределенное.

Научный сотрудник Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Дмитрий Рогозин тоже подмечает, что долгосрочное планирование россиянам не свойственно.

Тем не менее, думать о будущем необходимо. Чтобы накопить достаточную сумму, важно помнить: не стоит увлекаться сбережениями, лучше вкладывать деньги.

- Самая лучшая инвестиция - это инвестиция в свое образование и в образование своих детей, в установление социальных связей, то есть в установление дружеских отношений, поддержку, - рассуждает эксперт в беседе с ОТР.

Если деньги просто хранить дома, то их съест инфляция. По возможности необходимо применять современные финансовые инструменты: вклады, инвестиционные фонды, ПИФы.

- В этом вопросе важна дисциплина. Если бы человек откладывал по тысяче рублей с каждой зарплаты, то накопилась внушительная сумма. Пандемия показала нам, что нужно откладывать любую лишнюю копейку, - рассуждает Юлия Финогенова, профессор кафедры финансов и цен Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.