Как накопить на пенсию: советы эксперта центра финансовой грамотности

«Пенсии все равно не будет», «Я не доживу», «Чиновники опять обманут»... Примерно так отвечают многие россияне, когда их спрашивают, на что они будут жить в старости. Доверия к государству мало. Хотя государственные пенсии (пусть небольшие) платятся исправно. Не хотите жить на гроши? Значит, действовать нужно самим. Замдиректора Национального центра финансовой грамотности Сергей Макаров рассказал, как это лучше сделать.

Копить, а не жаловаться

- Сергей, вы сами верите в государственную пенсию?

- Есть ощущение, что минимальная пенсия от государства все равно будет. Мы должны понять, что с этим надо что-то делать. Как будто попали на необитаемый остров: можно плакать и жаловаться на судьбу, а можно что-то пытаться предпринимать.

- Что именно?

- Нужно копить на пенсию самостоятельно.

- С чего лучше начать?

-С фундамента личных финансов - резервного фонда. Если подушки безопасности еще нет, ее нужно обязательно создать. В заначке должна быть сумма, равная трем месячным доходам семьи. А уже следующий приоритет - долгосрочные цели, пенсия.

Чтоб ты жил на 80% от зарплаты

- Сколько нужно откладывать на старость?

- Зависит от того, сколько вы хотите получать, когда прекратите работать. Понимаю, что человеку в тридцать лет это сложно представить. Но вы хотя бы примерно прикиньте исходя из вашей текущей финансовой ситуации.

- Есть какие-то средние величины?

- По международным стандартам, чтобы не потерять привычный уровень жизни в пожилом возрасте, пенсия должна составлять 70 - 80% от дохода до пенсии. Если у вас доход 50 тысяч рублей, то 35 - 40 тысяч рублей должно хватить. Если из них государственная пенсия составит 15 тысяч рублей, значит, вам самостоятельно нужно накопить на прибавку в 20 - 25 тысяч рублей.

- Но есть ведь и другие цели. Например, новая машина, квартира, отпуск в конце концов...

- Да, согласен, у каждой семьи уникальная финансовая и личная ситуация, собственные потребности. Например, есть такие цели: пенсия (через 20 лет), образование ребенку (через 10 лет), машина (через три года) и отпуск (осенью). По умолчанию мы так устроены, что сначала финансируем сиюминутные желания. Например, все деньги тратим на отдых, а уже потом начинаем копить на машину и т. д. В итоге большинство на пенсию начинают откладывать в лучшем случае лет за пять до нее. Естественно, за такой короткий срок ничего не накопишь. Если мы хотим осознанно делать что-то на будущее, надо поступать наоборот.

- То есть сначала деньги на пенсию отложить, а отдых подождет?

- Не совсем. Можно и в отпуск поехать, и про другие цели не забыть. Но просто скорректировать свои потребности. Например, не 10 тысяч на пенсию отложить, а две тысячи. Хотя бы что-то. Или понять, что новая машина вам не так уж и нужна, а отдохнуть можно и в более бюджетном месте.

Конкретно.

Куда вложить: в квартиру или золото?

- Теперь самое главное - куда вкладывать деньги на будущую пенсию?

- Универсальный совет здесь дать тоже невозможно. С точки зрения рыночных рисков можно использовать любые инструменты - акции, облигации, ПИФы, золото, недвижимость. Никаких ограничений пока нет. Даже если мы сейчас не очень удачно вложились в рынок акций, то на длинном сроке он с большой долей вероятности вырастет и покажет хорошую доходность. Цель долгосрочных инвестиций - приумножить капитал с помощью более рискованных, а значит, потенциально более доходных инструментов.

- А если до пенсии осталось не очень долго - например, 5 - 10 лет?

- Тогда в большей степени нужно применять более консервативные инструменты. Это вклады в банки, государственные или надежные корпоративные облигации. Здесь цель другая - сохранить капитал к моменту выхода на пенсию. Рыночные риски тут ни к чему.

Прочитано в бизнес-книгах

Всю жизнь - по копеечке

Если вы хотите на пенсии быть в достатке, за дело нужно браться самому. И лучше тогда, когда на это есть силы и средства. Об этом в книге «45 татуировок личности» пишет известный бизнесмен Максим Батырев.

«Однажды за границей я увидел двух довольно пожилых людей, которые шли в обнимку и любовались морем.

«Вот же как достойно живут пенсионеры в этой стране! - подумал я тогда. - Могут себе позволить классный отдых на курорте. Не то что наши бабульки и дедульки...» Но все оказалось совсем не так.

Местные жители утверждали, что они так же, как и наши пенсионеры, тратят деньги на налоги, еду, коммунальные услуги, проезд, лекарства. Уровень пенсий у них выше, но и порядок цен совсем другой. Откуда же у них деньги?

Всю жизнь они по копеечке откладывали себе «на старость». Это называется «культура инвестирования», которой у нас практически нет. Часть дохода они ежемесячно вкладывали через личного финансового консультанта, чтобы потом получить деньги, на которые сейчас ездят на курорты. Отсюда и мы можем сделать выводы. Во-первых, копить нужно постоянно. Откладывая каждый месяц по чуть-чуть, через несколько лет получится много. Во-вторых, вкладывать лучше в разные финансовые инструменты. Чтобы не зависеть от колебаний курса рубля, например. В-третьих, все деньги должны работать. То есть лежать там, где на них начисляется доход, хотя бы покрывающий инфляцию.

ЧТО ЕЩЕ?

Три способа сделать запас

В развитых странах люди предпочитают копить на пенсию именно с помощью инструментов фондового рынка. Это относительно рискованно, но на длинных отрезках времени может быть более прибыльно.

Купить акции и облигации

Чтобы приобрести ценные бумаги, нужно открыть брокерский счет. Это можно сделать в специализированной брокерской компании или крупном банке. Вы сможете самостоятельно совершать сделки: выбирать акции и облигации, покупать и продавать их. Такая стратегия позволит получать двойную выгоду. Во-первых, от роста котировок. Во-вторых, от постоянного дохода в виде дивидендов (от акций) и купонов (от облигаций).

Минимальный порог входа - 10 тысяч рублей. А если копите на пенсию, лучше настроить автоматическую покупку, то есть вкладывать определенную сумму каждый месяц - вне зависимости от того, что происходит на рынке.

Вложиться в ПИФы

В качестве альтернативы можно рассмотреть ПИФы (паевые инвестиционные фонды). Они бывают управляемые и индексные. В первых инвесторам обещают более высокий доход за счет того, что менеджеры будут активно торговать ценными бумагами в расчете на более высокий доход. Но за это придется отдать более высокую комиссию - 3 - 4% от суммы. В индексных фондах стоимость пая привязана к индексу Мосбиржи, который зависит от котировок нескольких десятков крупнейших российских компаний. Комиссия управляющих минимальна и составляет меньше 1%.

Составить индивидуальный план

Его предлагают негосударственные пенсионные фонды. Суть обычно такая. Вы каждый месяц в течение нескольких лет отчисляете по 1000 рублей. А компания вкладывает эти деньги в различные доходные инструменты.

Когда срок закончится, то на счете образуется некая сумма. Ее можно потратить на свое усмотрение. Либо получить весь доход сразу, либо растянуть выплаты на несколько лет или до конца жизни.

Важно: с пенсионных накоплений, которые человек делает самостоятельно, государство предоставляет налоговый вычет - 13% от внесенной суммы (но не больше 15 600 рублей в год).

ВАЖНО

Госвыплату тоже можно увеличить

Она зависит от стажа и накопленных баллов. Главный принцип - работать официально и получать как можно более высокую зарплату. О том, какие правила действуют сейчас, можно прочитать на сайте Пенсионного фонда России (pfrf.ru) в разделе «Будущим пенсионерам».

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Только треть россиян (33%) откладывают на будущую пенсию, остальные рассчитывают на государственное обеспечение. Такие данные получил аналитический центр НАФИ в ходе опроса в 2018 году. При этом в нашем обществе принято пенять на Запад: мол, посмотрите, как хорошо живут там пенсионеры - путешествуют на старости лет и ни в чем себе не отказывают. Отчасти это правда. И в США, и в Европе есть пенсионеры, получающие по несколько тысяч долларов или евро ежемесячно. Но государственная часть составляет лишь 30 - 40%. Оставшиеся две трети их дохода в старости - это собственные накопления. У нас в стране заботиться о пенсии не принято, особенно когда до нее еще далеко. А зря, практика показывает, что начинать копить лучше с 30 - 35 лет. Как это делать - расскажем дальше. (подробности)