Ефремов возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего в ДТП Фото: Михаил ФРОЛОВ

Михаил Ефремов, устроивший смертельную аварию в центре Москвы, возместил моральный ущерб старшему сыну погибшего в дорожно-транспортном происшествии. Актёр выплатил 800 тысяч рублей.

- В апелляционной жалобе Ефремов сообщает, что возместил моральный вред потерпевшему в размере 800 тысяч рублей, - сообщил пресс-секретарь Пресненского суда в четверг, 1 октября, в интервью агентству ТАСС.

В свою очередь адвокат старшего сына Захарова Сергей Аверцев сообщил, что Ефремов возместил ущерб лишь частично, отдав не всю сумму.

Как писал сайт kp.ru, сегодня подсудимый официально отказался от адвокатских услуг Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Он попросил Пресненский суд Москвы снять с рассмотрения жалобы своих прежних правозащитников и рассматривать апелляции, поступившие от трех новых адвокатов.

Напомним, что в августе этого года старший сын погибшего в аварии курьера Сергея Захарова в суде заявил иск о компенсации морального вреда в размере 6,5 миллионов рублей.