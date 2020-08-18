Сын погибшего в аварии Захарова заявил, что хочет компенсацию в 6,5 миллиона рублей от Ефремова

Сын Захарова хочет получить от Михаила Ефремова более 6 миллионов рублей Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суде 18 августа началось слушание по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова. На заседании впервые присутствует в полном составе семья погибшего курьера Сергея Захарова.

Старший сын погибшего Виталий официально заявил свой иск на 6,5 миллионов рублей. Его адвокат Александр Добровинский вручил копии документа участникам процесса.

Копию попросил и адвокат Ефремова Эльман Пашаев.

«А мне копия», - нахмурив брови, сказал Пашаев

Добровинский напомнил, что уже вручал ему копию документа.

«Так я же вам ещё неделю назад вручил!», - удивляется представитель потерпевшего.

«Да? Не помню такого», - произнес защитник актёра и получил в руки специально заготовлению для такого случая ещё одну копию. Бумажной волокиты - случайной или подстроенной - не получилось.

Напомним, что ранее на заседании выступили жена, младший сын и брат Сергея Захарова. В ходе выступлений выяснилось, что похоронами занималась любовница Захарова, которая живет в Москве, и о которой не знала жена. Ирина Стерхова встречалась с Захаровым много лет.

Ефремов основной обвиняемый в деле о смертельном ДТП на Садовом кольце. Автомобиль актера 8 июня вылетел на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался через несколько часов в НИИ Склифосовского. Анализы показали, что Ефремов был под алкогольным и наркотическим воздействием.