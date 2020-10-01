НАТО заявила о создании механизма для разрешения конфликта между Грецией и Турцией Фото: REUTERS

НАТО заявила о создании механизма для разрешения конфликта в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией.

«Двусторонний военный механизм для разрешения конфликта был создан 1 октября 2020 года. Он предназначен для снижения рисков военных инцидентов или несчастных случаев в Восточном Средиземноморье», - говорится в заявлении альянса.

Механизм предусматривает создание горячей линии между Анкарой и Афинами. Предполагается, что ее будут использовать для разрешения конфликтов на море и в воздухе.

Напомним, очередное обострение ситуации в Восточном Средиземноморье произошло после того, как Анкара начала сейсмические исследования турецким судном Oruç Reis в Восточном Средиземноморье в районе, который греческая сторона считает своей исключительной экономической зоной. Кроме того, Турция ведет исследования в районе, который считает своей исключительной экономической зоной Кипр.

Как писал сайт kp.ru, 6 сентября Турция направила из провинции Хатай в приграничную с Грецией северо-западную провинцию Эдирне два конвоя с техникой, перевозящей около 40 танков.