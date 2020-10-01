Собянин рассказал, когда удастся победить коронавирус

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Победить пандемию коронавирусной инфекции в Москве удастся через несколько месяцев. Так считает московский мэр Сергей Собянин, который уверен, что этой победе будет способствовать проведение массовой вакцинации.

По его словам, чем быстрее будет произведена вакцина и население сможет привиться, тем быстрее «мы закончим с это заразой».

«Я уверен, что пандемия пройдет через несколько месяцев и человечество продолжит нормально развиваться и жить», - сказал градоначальник в эфире телеканала «Росссия-24».

Как писал сайт kp.ru, Собянин также заявил, что в Москве нет второй волны коронавируса, но предупредил, что в ближайшее время ожидается дальнейший рост числа новых заражений в столице до 3 тысяч в сутки. Кроме того, московский мэр рассказал об отсутствии планов по введению ограничений из-за коронавирусной инфекции, но назвал условия введения жёстких ограничений. По его словам, все может все будет зависеть от поведения москвичей.