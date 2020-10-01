Собянин: в Москве пока не намерены вводить ограничения из-за коронавируса

Сергей Собянин Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московские власти пока не собираются вводить ограничения из-за коронавирусной инфекции. Об этом сообщил московский мэр Сергей Собянин, отметив, что все будет зависеть от поведения москвичей.

«Если мы будем наплевательски относиться к мерам по коронавирусу, то жёсткие ограничения не за горами», - отметил столичный градоначальник в интервью каналу «Россия 24».

Напомним, ранее условие новых ограничений из-за коронавируса назвал Роспотребнадзор. Директор по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии ведомства Наталья Пшеничная отметила, что, если рост заболеваемости продолжится, то возможно, будут введены дополнительные ограничительные меры

Президент России Владимир Путин отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в нашей стране лучше, чем во многих других, где вводят жесткие ограничения из-за коронавируса, и отметил нежелание возвращаться к весенним ограничениям.