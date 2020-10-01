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Коронавирус Covid-19

Собянин объяснил отсутствие второй волны коронавируса в Москве

По словам московского мэра, в ближайшее время ожидается дальнейший рост числа заражений в столице до 3 тысяч в сутки
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сергей Собянин

Сергей Собянин

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Второй волны коронавирусной инфекции в Москве нет. Такое заявление сделал московский мэр Сергей Собянин, который указал на то, что когда речь идет о второй волне, то говорят о повторно переболевших.

«Если брать некий такой консенсус, то второй волны как таковой нет, потому что второй волной обычно называют вторичное заболевание тех, которые уже переболели», - отметил градоначальник в интервью каналу «Россия 24».

Собянин также сообщил, что в ближайшее время ожидается дальнейший рост числа новых заражений в столице до 3 тысяч в сутки

Напомним, столичный градоначальник и ранее об отсутствии в стране второй волны коронавирусной инфекции. Эпидемиолог Министерства здравоохранения Николай Брико также отметил, что в стране еще не завершилась первая волна коронавирусной инфекции, и сообщил о сезонном повышение заболеваемости.

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