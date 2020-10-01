Врачи спасли жизнь пострадавшему в Карабахе журналисту Le Monde Фото: REUTERS

Карабахские врачи спасли жизнь журналиста французского издания Le Monde, который был тяжело ранен в результате обстрела в городе Мартуни. Об этом сообщил в Министерстве иностранных дел непризнанной республики Нагорного Карабаха.

«Арцахским врачам удалось спасти жизнь французского журналиста, тяжело раненного в результате обстрелов азербайджанских вооруженных сил», - говорится в заявлении МИД непризнанной республики.

Напомним, по сообщению армянского единого информационного центра, двух журналистов французской газеты Le Monde ранили при авиаударе азербайджанских военных в Карабахе. Состояния одного из пострадавших оценивалось, как тяжелое.

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что направит самолет за пострадавшими журналистами в Карабах, в то время как на месте, по его словам, делается все возможное для того, чтобы стабилизировать состояние раненых до их эвакуации.