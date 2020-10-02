Украина присоединится к санкциям ЕС против Белоруссии

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина собирается присоединиться к санкциям Евросоюза против Белоруссии, потому что «речь идет о вопросе последовательности политики», и Киев в этой ситуации должен действовать «единым фронтом» со своими европейскими партнерами.

Об этом в пятницу, 2 октября, заявил украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что сначала «хочет посмотреть на окончательное юридическое решение, кто там в этом списке».

«Но да, мы настроены присоединиться к этим санкциям, поскольку здесь уже речь идет о вопросе последовательности политики», - подчеркнул подчеркнул он в интервью украинской службе BBC.

При этом Кулеба добавил, что руководство Украины делает «все, что в наших силах, чтобы помогать народу Белоруссии в этой сложной ситуации».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в санкционный список Евросоюза вошли имена 40 белорусских чиновников, Минск ответил зеркальными мерами.