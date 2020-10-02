Евросоюз ввел в санкции против 40 чиновников Белоруссии Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз ввел в действие санкционный список против 40 чиновников республики Беларусь. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщил глава Евросовета, Шарль Мишель на итоговой пресс-конференции саммита ЕС.

- Мы ввели в действие особый черный список против Белоруссии на 40 имен, - заявил он.

Также глава Евросовета отметил, что глава Республики Лукашенко не включен в этот список, поскольку ЕС планирует "продолжать вести диалог" с Минском. Однако ни одного имени из санкционного списка чиновников Мишель так и не озвучил журналистам, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что решение по введению санкций против Беларуси было утверждено на прошедшем саммите глав государств и правительств ЕС, которое состоялось в Брюсселе. По итогам политического собрания президент Франции Эмманюэль Макрон пояснил, что ЕС решил пока не будет вводить санкции, направленные против Лукашенко.