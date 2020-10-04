Последние новости о катастрофе на Камчатке на 4 октября 2020: названа предварительная причина загрязнения воды в Тихом океане

Важные новости о катастрофе на Камчатке. Фото: Фото: Анна Стрельченко/ТАСС

Последние новости о катастрофе на Камчатке на 4 октября 2020 года: случившееся на пляжах Камчатки, уже сейчас можно назвать серьезным инцидентом. Многие пляжи на берегу Тихого океана в Авачинском заливе буквально покрыты трупами различных морских обитателей. Среди погибших животных - рыба, осьминоги и даже тюлени.

Первыми на загрязнение обратили внимание отдыхавшие на местных пляжах серферы - отмечали странное жжение в глазах, которое сначала списали на раздражение от сочетания яркого солнца и соленой воды. Позже список симптомов пополнился першением в горле, тошнотой, рвотой и головокружением. Спортсмены тут же забили тревогу и написали в администрацию края. На место оперативно прибыли экологи для взятия проб почвы и воды, результаты анализов уточняются, предварительно заявлено о превышении концентрации нефтепродуктов и фенола в несколько раз.

Тем временем, названа предварительная причина загрязнения воды в Тихом океане у берегов Камчатки. Гибель морских животных мог вызвать слив технических масел и нефтепродуктов с проходящих у побережья танкеров.

Сейчас выяснить истинные причины случившегося пытаются сразу несколько ведомств, ситуацией занимаются Росприроднадзор, Следственный комитет и федеральное Министерство природы.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил местному управлению ведомства доложить ему лично о результатах проверки, по итогам которой последуют процессуальные решения. В свою очередь глава Росприроднадзора Светлана Радионова подчеркнула, что все материалы экспертиз незамедлительно поступят в СК, а виновные в загрязнении воды у берегов Камчатки будут установлены и привлечены к уголовной ответственности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что случилось на пляжах Камчатки: погибшие морские животные, ослепшие серферы и загрязнение океана

Ситуацией занимаются Росприроднадзор, СК и федеральное Минприроды (подробности)