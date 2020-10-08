Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 36 миллионов

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США Фото: REUTERS

В ночь на четверг, 8 октября, число заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире превысило 36 миллионов. Об этом сообщает американский университет Джонса Хопкинса в Балтиморе (штат Мэриленд), который ведет собственные подсчеты на основе поступающей из разных стран информации, а также сведений федеральных и региональных властей в США.

По данным университета, число инфицированных в мире на данный момент составляет 36 026644 человека. От последствий коронавирусной инфекции с начала пандемии скончались 1 053357 больных, выздоровели 25,12 миллиона заразившихся.

На первом месте по числу случаев заболевания – Соединенные Штаты, где с начала пандемии коронавирусом заразились 7 544612 человек, из них 216,8 тысячи умерли, почти пять миллионов излечились. За США следует Индия, где зафиксирован 6 757131 случай заражения, на третьем месте Бразилия (4 969141 инфицированный).

Россия занимает четвертое место в мире. По данным сайта Стопкоронавирус.ру, с начала вспышки COVID-19 в нашей стране на сегодняшний день выявлено 1 248619 случаев заражения, скончались 21865 человек. Полностью выздоровели и выписались из больниц 995275 заболевших россиян.