Названы регионы, где чаще рожают вторых детей

Названы регионы, где женщины чаще решаются родить второго ребенка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Росстате назвали регионы, где россиянки чаще решаются родить второго ребенка. По итогам 2019 года в лидерах Республика Тыва, а минимальные показатели в Ингушетии.

В среднем по России коэффициент рождаемости вторых детей составил 0,53 – это меньше чем годом ранее, в 2018 году показатель был на отметке 0,58.

Регионы, где чаще рожают вторых детей:

Республика Тыва - 0,82 детей на одну женщину,

Ненецкий автономный округ - 0,74,

Сахалинская область - 0,71,

Ханты-Мансийский АО - 0,65,

Еврейская АО - 0,65.

Регионы, где реже рожают вторых детей:

Ингушетия - 0,38,

Ленинградская область - 0,39,

Карачаево-Черкесия - 0,44,

Тульской, Смоленской, Орловской и Воронежской областях – 0,45.

- Уменьшение суммарного коэффициента по вторым детям происходит в рамках падения рождаемости в целом. Вторых детей этот показатель затрагивает больше всего, - отметил в беседе с NEWS.ru председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

Эксперт уверен, что маткапитал в этом вопросе исполняет роль катализатора, он лишь ускоряет появление вторых детей в семьях, где это и так планировалось. Там, где родители решили остановиться на одном ребенке, ничего не меняется.

- Повышенный коэффициент может наблюдаться в регионах с минимальным количеством мегаполисов. Там население «по-хорошему менее прогрессивно» и в связи с этим настроено рожать вторых детей сильнее, чем в субъектах с большим количеством крупных городов, - заключил эксперт.

Накануне, в нижнюю палату парламента Госдумы внесли законопроект с поправками в Семейный кодекс и закон «Об опеке и попечительстве». Авторы инициативы предлагают узаконить возможность нахождения детей с бабушками, дедушками, сестрами, братьями и другими близкими родственниками. В настоящее время если рядом с ребенком нет родителя, органы опеки уже имеют право действовать. Эксперты рассказали, как это скажется на детях, пишет газета "Известия".