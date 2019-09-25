Росстат: За 60 лет рождаемость в России снизилась более чем в 2 раза

Мы привыкли следить за демографическими сводками на короткой дистанции: за год, за полгода. Где-то убыло — так чуть-чуть, ноль целых, столько-то десятых. А то, бывает, и прибыло. Однако если посмотреть более глубокий срез, то впору за голову схватиться: а ведь мы исчезаем, братцы!

Если посмотреть статистические данные за 1968 год, то мы увидим, что на 1000 человек рождалось 23,2 младенца, на 1 женщину приходилось в среднем 2,56 новорожденных. Это не в СССР, а только по Российской Федерации. А что в нынешней России? Вот итоги 2018 года: 10,9 человек на 1000 жителей, а в расчете на 1 женщину — всего 1,58.

Только Республика Чечня и Тыва сохранили прежний, советских времен, уровень рождаемости.

Если дело пойдет нынешними темпами, то кто останется в стране? По данным Института демографии Высшей школы экономики, для того, чтобы обеспечить численность населения на минимально приемлемом уровне в 144 млн человек, уже в 2075 году доля мигрантов и их потомков в России должна превысить 50%. И дальше с каждым годом увеличиваться.

- Без мигрантов нам никак, собственного населения не хватает, - сказал КП директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. - Для такой огромной территории, как Россия, у нас очень низкая численность. Не хватает рабочих рук, большая часть территории не обжита, она используется как кладовая для полезных ископаемых — это неправильно. К тому же население не только сокращается, но еще и съезжаются в европейскую часть, покидая Сибирь и Дальний Восток. Есть над чем задуматься, учитывая стратегические интересы России. Если отказаться от мигрантов, то эти процессы будут идти еще быстрее.

Падение рождаемости характерно для всех более или менее развитых стран, отмечают ученые. Устойчивый рост наблюдается только в Африке.

Суммарный коэффициент рождаемости в мире сократился с 4,95 рождения на женщину в первой половине 1960-х годов до 2,56 в 2005−2010 годы, - сообщает РИА «Новости». Самый высокий коэффициент рождаемости сейчас в Нигере - 7,03, самый низкий - в Сингапуре, 0,81.

Выше средних показателей по Европе суммарный коэффициент наблюдается в Нидерландах (1,78), Норвегии (1,85), Великобритании (1,88), Швеции (1,88), Ирландии (1,97), и Исландии (2). В список европейских стран с суммарным коэффициентом рождаемости менее 1,5 входят Польша (1,36), Украина (1,37), Греция (1,43), Италия (1,44), Германия (1,45). Единственной страной в Европе с показателем выше 2 (2,07) детей на одну женщину является Франция. "Но такая величина вызвана скорее высоким притоком мигрантов из арабских и африканских стран", - считает заведующая лабораторией РЭУ им. Плеханова Елена Егорова.

Невысокие показатели отмечаются не только в Евросоюзе: в Японии на одну женщину приходится 1,41 ребенка, в Канаде - 1,60, в Австралии - 1,77, в США — 1,87.

ГДЕ АКТИВНЕЕ РОЖАЮТ

РЕГИОН НОВОРОЖДЕННЫХ НА 1000 ЖИТЕЛЕЙ

Республика Чечня 20,7

Республика Тыва 20,2

Ингушетия 16,3

Дагестан 15,6

Республика Алтай 15,3

Бурятия 14,1

Ненецкий АО 14,1

Якутия 13,7

Санкт-Петербург 11,9

Москва 10,5

ГДЕ РОЖАЮТ БОЛЬШЕ ДВУХ

Регион Младенцев на 1 женщину

Тыва 2,97

Чечня 2,6

Республика Алтай 2,35

Ненецкий АО (Ахангельская обл,) 2,24

Чукотский АО 2,03