Военные приступили к разминированию районов у склада с загоревшимися боеприпасами под Рязанью

Как сообщили «КП» в Минобороны, военные инженеры ЗВО приступили к разминированию близлежащих к району ЧС в Рязанской области населенных пунктов. Фото: REUTERS

Как сообщили «КП» в Минобороны, военные инженеры ЗВО приступили к разминированию близлежащих к району ЧС в Рязанской области населенных пунктов. В настоящее время группы разминирования инженерно-саперных подразделений ЗВО в составе более 45 военнослужащих и 3 единиц военной и специальной техники проводят зачистку от взрывоопасных предметов жилых домов, улиц и объектов инфраструктуры в населенном пункте Дегтярка, находящемся в 1,5 километрах от арсенала.

Еще одна группа разминирования в составе 11 специалистов, 2 единиц техники и кинолога с минно-розыскной собакой, ведет инженерную разведку периметра технической территории склада боеприпасов.

Напомним, всю ночь продолжались взрывы боеприпасов на складе в Рязанской области. Но если ночью интервалы между взрывами составляли до 15 секунд, то к утру это происходило каждые 15-20 минут. Жителей близлежащих сел эвакуировали. Все это время пожар на складе пытаются локализовать, на место ЧП стянуты силы Минобороны. Ситуация находится под контролем.