Сомнолог назвал причины дневной сонливости

Дневная сонливость может быть сигналом серьезной проблемы Фото: Евгения ГУСЕВА

Если в течении дня возникает непреодолимое желание лечь спать, это может указывать на проблемы со здоровьем.

Такое состояние называется гиперсомния, если оно продолжается больше трех месяцев, это веский повод обратиться к врачам. Об этом президент российского общества сомнологов Роман Бузунов рассказал Пятому каналу.

Желание постоянно спать может возникнуть из-за храпа, если он служит симптомом синдрома абструктивного апноэ сна. Данная болезнь провоцирует кратковременные остановки дыхания, мозг постоянно «просыпается», что мешает нормальному отдыху.

Еще одной причиной сонливости и плохого самочувствия днем может быть недостаток железа и витаминов D и B.

Третья причина, по которой не удается отдохнуть и восстановиться за ночь - синдром беспокойных ног. Человек постоянно шевелит конечностями во время сна, не может найти себе место.

Если хоть одна из трех составляющих присутствует, то нужно искать помощи у специалиста, пишет «Москва 24».