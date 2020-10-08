Минздрав призвал россиян провести предстоящие выходные дома Фото: Алена МАРТЫНОВА

Министерство здравоохранения России порекомендовало жителям страны провести предстоящие выходные дома, не помещать места массового скопления людей и ограничить использование общественного транспорта, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 8 октября, заявил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов.

- В некоторых регионах сейчас растет заболеваемость коронавирусом. Мы советует россиян провести эти выходные дома, в кругу членов семьи, проживающих совместно. Лучше воздержаться от походов в гости, - отметил он в беседе с журналистами.

Алексей Кузнецов напомнил, что ограничение личных контактов, соблюдение социальной дистанции и правил гигиены, а также использование средств индивидуальной защиты – это наиболее эффективные меры контроля заболеваемости коронавирусом.

- Мы призываем граждан поддержать врачей и все здравоохранение, не допуская взрывного увеличения нагрузки на их из-за увеличения количества зараженных, - подчеркнул помощник министра здравоохранения.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что ситуация коронавирусной инфекцией в России осложняется, рост новых случаев заражения наблюдается в 60 регионах. При этом Анна Попова отметила, что не наблюдается увеличения инфицированных только там, где люди не пренебрегают мерами безопасности.