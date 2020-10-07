Роспотребнадзор заявил, что ситуация с коронавирусом в России осложняется Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в России осложняется, рост новых случаев заражения наблюдается в 60 регионах, в 20 ситуация стабильная, но где-то идет снижение. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» в среду, 7 октября.

- Абсолютно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России осложняется. Снижение заболеваемости происходит только в тех регионах, жители которых соблюдают требования профилактики распространения инфекции. У нас в настоящее время нет выбора: или мы будем соблюдать, или нам придется принимать какие-то другие меры, - подчеркнула главный санитарный врач страны.

Анна Попова отметил, что в России все больше заражаются коронавирусом пожилые люди, однако по-прежнему выше всего заболеваемость среди людей в возрасте 30-49 лет. Эксперты выразила надежду на то, что пострегистрационные испытания вакцины центра "Вектор" от коронавируса начнутся в конце октября.

- Мы очень надеемся, что уже в конце этого месяца сможем начать данные исследования. Но абсолютно точно в них примут участие несколько десятков тысяч человек, - добавила глава Роспотребнадзора.

Ранее московский мэр Сергей Собянин призвал жителей российской столицы соблюдать все меры безопасности, чтобы стабилизировать ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

Напомним, что накануне вирусолог Анатолий Альштейн объяснил причины роста количества зараженных коронавирусом в России и оценил эффективность мер против распространения инфекции.