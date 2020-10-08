Швеция забила первой в этом матче. Фото: REUTERS

В Москве на стадионе "ВЭБ-Арена" завершился первый тайм контрольного поединка сборной России по футболу. Сегодня, 8 октября, наша команда у себя дома принимает сборную Швеции. И пока что проигрывает матч после первой половины игры.

На 21-й минуте поединка после подачи со штрафного форвард сборной Швеции Александр Исак удачно выпрыгнул, подставив голову, и забил в ворота Сослана Джанаева. Пока что счет 1:0 в пользу сборной Швеции. В поединке наступил перерыв и через 15 минут встреча будет возобновлена.

Сайт KP.RU следит за этой игрой в режиме онлайн-трансляции. Напомним, что в октябре российская команда помимо игры против шведов проведет еще два официальных поединка. 11 октября предстоит матч с Венгрией, а спустя еще три дня - против Турции.