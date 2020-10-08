Синоптик рассказала, какой будет погода на выходных, 10 и 11 октября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Синоптик рассказала, какой ожидается погода на предстоящих выходных, 10 и 11 октября. Средняя температура воздуха превысит климатическую норму, в Московском регионе столбики термометров поднимутся до +18 градусов тепла. Существенных осадков не ожидается, но небо затянут облака.

- Начиная со второй половины пятницы погоду в столичном регионе будет вновь определять антициклон. Мы будем находиться в зоне повышенного атмосферного давления. Погода будет преобладать облачная с прояснениями, без существенных осадков, — рассказала RT главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Тем не менее, не стоит забывать, что на календаре середина октября, ночи с каждым днем становятся холоднее. Со следующей недели средние значения опустятся до 4-5 градусов тепла.

В пятницу, 9 октября, в Москве будет облачно с прояснениями +13...+15 °С, на выходных – на пару градусов теплее. А в Подмосковье зафиксируют +20°С

Режим «золотой осени» в столичном регионе сохранится, как минимум, до 15 октября.

А вот на территории Московской области на 8-10 октября объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за высокой пожароопасности. Аналогичное условия в Ярославской, Владимирской, Рязанской, Тульской, Калужской, Брянской, Орловской, Курской областях ЦФО, пишет РИАМО.