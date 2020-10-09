На Спасской башне остановились куранты

Куранты на Спасской башне Кремля
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
В Москве ровно в полночь по местному времени 9 октября 2020 года куранты на Спасской башне Кремля приостановили свой ход.
Сообщается, что это необходимо, чтобы дооснастить звонницу новыми колоколами. Зато после проведения всех необходимых процедур музыкальные произведения будут звучать в полной октаве, уточнили в пресс-службе фестиваля «Спасская башня».
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