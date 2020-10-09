Онищенко объяснил новый рекорд по числу заболевших коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, заслуженный врач России, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил сообщение оперштаба о рекордном росте заболеваемости в России за последние сутки. Коронавирусом заболело 12 126 человек.

В первую очередь, парламентарий призвал не поддаваться панике. Сейчас идет прогнозируемый сезонный подъем заболеваемости, который все предрекали.

- В 60% случаев болезнь протекает легко, у многих без симптомов. Главные группы риска – это старшее поколение и люди с хроническими заболеваниями. У них задача не забывать про маски, требования гигиены и вести себя ответственно, - комментирует Геннадий Онищенко ФАН.

Он уверен, что тотальные ограничения и закрытие всего, как было весной – это не выход. Подобные шаги приведут к увеличению числа психозов, гиподинамий и других состояний.

А вот прививку от коронавируса стоит делать всем без исключения, уверен депутат. Только в этом случае можно противостоять эпидемии.

Тем временем, в Брюсселе, Париже, Лондоне и ряде других европейских столиц вводят ограничения из-за нового всплеска заболеваний коронавирусом. Число ежедневно фиксируемых случаев по всей Европе уже превысило весенние показатели, пишет газета "Известия".