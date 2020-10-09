Коронавирус в России, последние новости на 9 октября 2020 года: ВОЗ зарегистрировала новый суточный рекорд заражений COVID-19

Важные новости о коронавирусе Фото: Олег ЗОЛОТО

Всемирная организация здравоохранения выявила новый суточный рекорд заражений коронавирусом в мире. По ее данным, наибольшее количество инфицированных зафиксировали в Северной и Южной Америке – 122 715 зараженных, а также в Европе – 96 996 случаев. Общее число инфицированных covid-19 за минувшие сутки увеличилось еще на почти 339 тысяч человек.

Чтобы снизить риски распространения болезни среди населения, власти почти 30 городов мира ограничили работу ночных клубов и баров. Заведения на время прекращают работу в Европе и Азии, а также в 11 штатах США. Среди тех, кто ввел коронавирусный запрет на работу баров, - Брюссель, Сеул, и Париж.

Увеличение числа новых заболевших становится заметно и в России. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, это является поводом для озабоченности и внутренней мобилизации каждого гражданина в РФ.

К слову, следующие выходные Минздраве советуют жителям России провести дома, не помещать места массового скопления людей. По возможности, рекомендовано ограничить поездки на общественном транспорте.

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