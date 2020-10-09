Верховный суд потребовал, чтобы Зеленский изъяснялся только на украинском языке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: REUTERS

Президента Украины Владимира Зеленского обязали разговаривать только на национальном языке при выполнении служебных обязанностей. Ранее в Верховный суд Украины с иском обратился гражданин страны, он просил признать противоправным общение Зеленского на форуме интернет-деятелей iForum-2019, который проходил 23 мая 2019 года, на русском языке. Гражданин призвал обязать его воздержаться от общения на негосударственном языке на всей территории Украины.

В пресс-службе Верховного суда Украины пояснили, что Кассационный суд в составе Верховного суда не удовлетворил заявленных истцом требований в полном объеме и мужчина подал апелляцию.

"Рассмотрев апелляционную жалобу истца, Большая палата Верховного суда указала на то, что при исполнении служебных обязанностей президент Украины обязан общаться на государственном языке", – говорится в сообщении суда.

Суд также постановил, что за действия, совершенные в рамках политической деятельности, а не во время выполнения предусмотренных Конституцией полномочий, президент несет политическую, а не юридическую ответственность.

Напомним, в мае 2019 года предыдущий лидер Украины Петр Порошенко подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который предусматривает использование исключительно украинского языка практически во всех сферах жизни. До принятия закона на телеканалах и радиостанциях действовала квота на уровне 50% использования украинского языка. Затем ее подняли до отметки 90%.