Закон об «исключительности украинского языка» подпишут без Зеленского

Центризбирком Украины в последний день апреля официально объявил о победе на выборах президента Владимира Зеленского. Теперь он – официально избранный глава государства, который вступит в должность после инаугурации, которая будет объявлена дополнительно. Но уже сейчас понятно, что в самом начале своего руководства страной нынешнему руководителю «Квартала 95» придется несладко. И один из главных камней преткновения – закон об «исключительности» украинского языка, который Верховная Рада Украины 25 апреля приняла в окончательном чтении. Напомним, за него проголосовали 278 депутатов ВРУ, еще один долго психовал, что его голос «за» был не учтен из-за какой-то технической оплошности.

Находившийся во Львове вместе с председателем парламента Украины Андреем Парубием действующий (пока еще) глава государства Петр Порошенко объявил, что незамедлительно подпишет закон, как только он к нему поступит. А поступит он после того, как депутаты ВРУ рассмотрят проект постановления об отмене принятия закона, который был зарегистрирован в парламенте. И удовлетворят его или проголосуют против.

- Мы обеспечили квоты для украинского языка, украинской песни, украинской книги, украинской культуры в целом. Но нам точно не хватало закона о языке. И, к сожалению, после того, как был принят закон о языке, президент, который избран (Зеленский – прим. авт.) говорил, что он еще подумает – надо подписывать или нет, - заявил Порошенко и поощрительно высказался о «спикере со справкой». - Но я подчеркиваю, что без Андрея Парубия этот закон точно не был бы проголосован.

Парубий твердо пообещал, что «враг не пройде».

- Хочу подтвердить: никакие постановления не остановят подписания закона о языке. Просто мы понимаем, что вся эта нечисть пойдет в суд, чтобы отменить закон, и я стараюсь до нюансов соблюсти всю процедуру, чтобы у них не осталось никаких шансов. 14-15 мая мы отклоним все их постановления, - заявил он, комкая гласные и нетвердо произнося согласные. Но все поняли, что именно спикер сказал. Кроме того, Парубий пообещал сделать все «технически и быстро», чтобы не дать команде нового президента ни шанса на затягивание решения.

- Для меня огромная гордость, что на законе об украинском языке будет стоять подпись Андрея Парубия, который передает закон, и подпись Петра Порошенко, который этот закон подпишет, - резюмировал Порошенко под одобрительный гул и аплодисменты местной львовской интеллигенции. И со всей подобающей случаю и его имиджу важностью заключил. – Говорят, мол, язык и свободу на хлеб не намажешь! Извините, пожалуйста, но без свободы и без языка хлеба не будет.

С одной стороны, Зеленскому подписание этого закона жизнь несомненно усложнит, поскольку в Европе от него потребуют разобраться с противоречащей европейскому законодательству нормой. А с другой, необходимость самому принимать решение по столь скользкому вопросу могла бы усложнить жизнь Зеленскому гораздо сильнее. А так, он всегда может отговориться, мол, «все уже украдено до нас», «я не я и лошадь не моя». И, в конце концов, «разберусь, когда руки дойдут», а сейчас есть более насущные и важные дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

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