Матыцин рассказал о новых международных соревнованиях среди студентов

Олег Матыцин отметил, что видит в соревнованиях между университетами будущее спорта Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия планирует провести в 2022 году военные игры по боевым искусствам, которые не входят в программу олимпийских игр, рассказал во время беседы с Тиной Канделаки на Радио "Комсомольская правда" Министр спорта России Олег Матыцин.

- С ФИФА подписан договор, в прошлом году был Кубок мира среди студентов по футболу. В 2022 году планируем проводить combat games по боевым искусствам, которые не входят в программу олимпийских игр. Я вижу в соревнованиях между университетами будущее спорта, - отметил Матыцин.