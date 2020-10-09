"Неприемлемо!": Олег Матыцин высказался о несправедливых наказаниях российских спортсменов

Олег Матыцин считает, что российский спорт обязан "защитить честь страны и спортсменов" Фото: Иван МАКЕЕВ

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что наказывать всех российских спортсменов из-за допинг-скандала вокруг российского спорта - неприемлемо.

- Мы на сегодняшний день обязаны защитить честь страны и спортсменов. Неприемлемо распространить коллективную ответственность это на всю страну. Нужно укреплять наши позиции в спортивных организациях, - заявил Матыцин в интервью Тине Канделаки на Радио "Комсомольская правда".