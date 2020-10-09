В Москве за сутки скончались 30 пациентов с коронавирусом Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве за сутки скончались 30 пациентов с коронавирусной инфекцией. Обще число летальных исходов с выявленным covid-19 в столице за время время эпидемии увеличилось до 5 560. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в оперштабе.

Ранее стало известно, что в России наблюдается стремительное увеличение заболевших коронавирусом, в частности и в Москве. По мнению заммэра столицы Анастасии Раковой, это связано с тотальным несоблюдением граждан масочного режима. Люди не используют средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, магазинах и других заведениях.

- Пока у нас есть необходимые резервы. Но давайте будем откровенны, коек всегда конечное количество. И сколько бы мы их не разворачивали, им когда-то придет конец, - заявила Анастасия Ракова. Также она призвала граждан следовать рекомендациям специалистов и соблюдать социальную дистанцию.