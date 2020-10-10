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Общество

Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты, рассказал эксперт

Специалист раскрыл схему злоумышленников
Юлия КЕКОВА
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Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты, рассказал эксперт

Как мошенники могут украсть деньги, зная только номер карты, рассказал эксперт

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник отдела по противодействию мошенничеству Центра прикладных систем безопасности компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов рассказал о том, как зная всего лишь номер карты мошенники могут вывести с нее деньги.

По его словам, все это становится возможно в обществе с использованием социальной инженерии.

- Это такой особый вид воздействия на человека через различные варианты средств коммуникации. Например, через разговор по телефону или через e-mail, - рассказал специалист агентству "Прайм".

Ранее сайт kp.ru писал о том, как еще мошенники воруют деньги с карт и банковских счетов. По словам специалистов, основная доля хищений (70%) приходится как раз на социальную инженерию, а также есть случаи (41%), когда жертвы сами переводят мошенникам деньги. Еще 29% опрошенных предоставляют злоумышленникам данные своих карт и коды из СМС-сообщений.