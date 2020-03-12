Как мошенники воруют деньги с карт и банковских счетов

Люди слишком доверчивы

Титаническую работу провели эксперты Тинькофф-банка. На основе данных более 400 тыс. банковских клиентов, ставших объектами интереса со стороны мошенников в топ-30 российских банков, они выявили наиболее распространенные схемы обмана.

Вот что выяснилось. Основная доля хищений (70%) приходится на так называемую социальную инженерию - то есть жертвы самостоятельно переводят мошенникам деньги (41% случаев) или предоставляют злоумышленникам данные своих карт и коды из СМС-сообщений (29% случаев). За последние два года доля таких мошенничеств выросла почти в два раза.

Люди стали более доверчивыми? Скорее мошенники стали более хитрыми и используют все новые схемы психологического давления, отмечает Алексей Бакланов, руководитель управления противодействия мошенничеству и претензионной работы Тинькофф. Но банки, в свою очередь, постоянно внедряют новые технологии и учатся быстро реагировать на новые схемы. Именно поэтому средняя сумма мошенничества по сравнению с прошлым годом хоть немного, но сократилась - на 13%, и составила 9300 рублей.

Как еще воруют? Друзья или родственники, пользуясь доверием, могут получить данные карты будущей жертвы или доступ к смартфонам, где у многих хранится вся информация о счетах, и есть возможность оперативно вывести деньги. Таких - 12%. Получив доступ к смартфону, кстати, можно заплатить теперь и за покупку в магазине. Таких случаев мошенничества тоже достаточно - 11%.

Где мошенники находят жертв

Очень легко - звонят по телефону, такая схема используется в 83% случаев. Удивительное дело, но люди, в глаза не видя мошенника, сообщают ему данные своих карт и СМС-коды. Менее распространенная история, когда таких простаков находят в мессенджерах, через письма на электронную почту, соцсети и прочие каналы для продвинутых - таких случаев 13% от всех.

Телефонное мошенничество более прибыльное - средний чек при такой схеме составляет 34 тыс. руб. У тех же, кто облапошивает в интернете, куш поменьше - в среднем 16 тыс. рублей.

Да, прямо в лоб у интернет-пользователей номер карты и пришедший на телефон код не выведать. Зато они очень легко верят в обещания работы, непыльного бизнеса или небывалых инвестиций.

Что говорят мошенники своим жертвам

Очень распространенная легенда - якобы звонят из службы безопасности банка. Говорят, что зафиксирована попытка списания денег со счета, выясняют данные карты и коды подтверждения и списывают деньги со счета доверчивой жертвы. Сумеют подстроиться под тот банк, где у жертвы хранятся деньги, - повезло. Нет - тоже не беда, выкрутятся: представятся сотрудниками другого известного банка. Причем такая схема является более рабочей - в 2019 году она использовалась в 42% случаев. Звонят, мол, в рамках взаимодействия или еще что-то выдумают.

Не первый год успехом пользуется подмена известных сайтов сайтами-двойниками. Для усиления доверия жертвам приходит бланк, очень похожий на настоящий. Бланк вызывает больше доверия. А деньги уходят по ложному электронному шлюзу в карманы мошенников. На этот способ приходится более половины случаев добровольных платежей мошенникам.

В ходу и рассказы о том, что на человека свалилась удача: он выиграл в лотерею или во что-то еще. Приз вам уже везут, но нужно срочно заплатить комиссию. Люди верят.

Жулики по-прежнему наживаются на стремлении наших людей к взаимопомощи. Взломав чей-то аккаунт, они пишут от имени жертвы слезные письма его друзьям: «Спасите, попал в беду». Всегда лучше перезвонить жертве и удостовериться, а если не отвечает или придумывает обстоятельства - то повременить с переводом.

Используются и не такие распространенные сценарии - например, вознаграждение за участие в соцопросе. Заполняешь данные о себе, в том числе номер карты, и мошенники получают доступ, если не к деньгам, то к данным и смогут предпринять попытки обмануть еще раз. Выглядит это вполне правдоподобно.

Нетипичные схемы

Злоумышленники, представляющиеся сотрудниками службы безопасности банка, могут сообщить, что на устройстве клиента обнаружен вирус, и попросить скачать антивирус. Так, во время скачивания мошенники могут получить доступ к мобильному банкингу и вывести средства клиента.

Еще один сценарий развода от «службы безопасности». Внезапно происходит утечка данных, вам звонят из банка и советуют снять деньги через безопасный банкомат и перевести их на специальный страховочный счет. На самом деле никакой утечки нет, а денежки пропали.

Или такая схема. Звонок из «банка»: был зафиксирован вход в личный кабинет из другого города или страны. Для идентификации клиента необходимо назвать номер карты (казалось бы, зачем банку номер карты, ведь она у них есть?). А потом включается голосовая служба. Клиент доверяет голосу робота и вводит код в тональном режиме. Мошенники меняют пароль и логин в его личном кабинете и выводят деньги.

Как не стать жертвой

Нужно всегда держать в тайне коды из СМС и пуш-уведомлений, ПИН-код карты, контрольные вопросы, данные карты, включая срок действия и трехзначный код. Нельзя также раскрывать персональные данные: отчество, место и год рождения, данные паспорта.

• Спросите у звонящего «сотрудника» фамилию и сами перезвоните в банк. Телефон есть на карте или найдите его в интернете - не спрашивайте у звонящего.

• Не скачивайте никакие программы на смартфон по просьбе незнакомцев и не предоставляйте им доступ к ним.

• Не носите бумажку с ПИН-кодом рядом с картой в портмоне. Вытащат все вместе.

• Для быстрой связи с банком заранее сохраните его номера в телефоне.

• Если пропала карта, деньги со счета или телефон - сразу свяжитесь с банком, опишите ситуацию, заблокируйте карту и счета.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Бывает, что по указке мошенников клиент обманывает сотрудников банка, а свою ошибку понимает, когда уже ничего не исправить»

- Тинькофф внедряет новейшие технологии и адаптируется к агрессивной преступной среде, - сказал «КП» руководитель управления противодействия мошенничеству и претензионной работы Тинькофф Алексей Бакланов. - Но у банков до сих пор недостаточно инструментов, чтобы помешать обманутым клиентам перевести деньги преступникам. Мошенники используют приемы психологического давления, из-за чего обманутый клиент самостоятельно переводит им деньги. Бывают случаи, что сотрудники банка посчитают операции подозрительными и свяжутся с клиентом для подтверждения, но он может ввести их в заблуждение, действуя по указаниям мошенников. Клиент понимает свою ошибку, лишь когда деньги вернуть уже нельзя.

СТАТИСТИКА ОБМАНА

* Мужчины становятся жертвами мошенников чаще, чем женщины.

* Женатые попадаются на уловки почти вдвое реже, чем холостые.

* Больше всего подвержены мошенничеству люди 18 - 22 лет, следом за ними - те, кто старше 68.

* Клиенты банков с высшим образованием становятся жертвой мошенников так же часто, как и обладатели начального и среднего. А обладатели ученой степени - в 2,3 раза чаще.