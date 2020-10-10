Эксперты объяснили низкий прирост зараженных коронавирусом в Китае Фото: REUTERS

На территории Китая, откуда началось распространение коронавируса по миру, в последнее время суточный прирост новых зараженных составляет всего несколько десятков человек, а общее количество инфицированных за все время едва превысило 85 тысяч человек. Эксперты в интервью РБК объяснили, почему в Китае нет второй волны заболеваемости.

Вирусолог НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что это не связано с манипуляцией статистикой. Если бы в стране были тысячи новых заражений, то мир узнал бы об этом в независимости от официальной статистики от властей, считает специалист.

- Я думаю, низкое число новых зараженных связано с высокой дисциплиной и эффективным строгим карантином. Китайцы смогли задушить пандемию в зародыше, когда как в других странах она далеко не в зародыше и задушить ее карантинными мерами не получится, - отметил Анатолий Альтштейн.

Глава Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович также считает одной из главных причин небольшого числа заражений в Китае дисциплину.

- Тут играют роль несколько факторов. Китай достаточно сильно закрылся сейчас и стратегию свою выполняет строго. В целом для Китая и его населения дисциплина характерна куда больше, чем для европейских государств или нас. Во-вторых в Китае смещенная статистика, тут надо смотреть уровень смертности и думать, насколько мы доверяем причинам смертности, которые они указывают, - добавила эксперт.

Лариса Попович также отметила популярность среди китайского населения средств традиционной медицины, которые укрепляют естественную иммунную систему организма.

Напомним, что в России вчера был зарегистрирован максимальный с начала пандемии прирост новых зараженных за сутки - 12 126 случаев. Общее количество инфицированных с начала пандемии достигло отметки в 1 272 238 случаев.