Токсиколог рассказал об алкоголе в анализах Навального при госпитализации

Врач назвал дозу алкоголя в анализах Навального при его госпитализации Фото: Александр ГЛУЗ

Алкоголь, обнаруженный в анализах Алексея Навального при его госпитализации, не мог быть обусловлен внутренними процессами организма пациента. Когда блогера доставили в больницу Омска, анализы показали наличие в его моче 0,2 промилле спиртного, сообщил главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев, лечивший Навального в Омске.

Врач подчеркнул, что этот показатель можно считать объективным, ведь определяли его с помощью компьютера. При этом в крови Навального алкоголь отсутствовал.

- Алкоголь нашли в моче, но в крови его не было. Значит, спиртное находилось в стадии элиминации, то есть выведения. Пациент не был пьян, вероятнее всего, пил он примерно за шесть-восемь часов до поступления в клинику, - сообщил Александр Сабаев в интервью РИА Новости.

Токсиколог отметил, что алкоголь из организма человека выводится со скорость примерно 0,13 промилле в час, из чего можно предположить, что накануне Навальный его употреблял. Однако сопровождающие оппозиционера это отрицали.

Завотделением острых отравлений Больницы скорой медпомощи № 1 в Омске предположил, что пациент до госпитализации мог пить французское вино, дорогой армянский коньяк или самогонку.

- Что именно он употреблял неизвестно, но это точно этиловый спирт. С точки зрения экспертизы ГАИ это не считается значимым. Врачи за эту информацию не цеплялись, - сказал доктор медицинских наук.

Он не исключил, что накопившийся в организме Навального ацетон, который обнаружили медики, также мог быть следствием распада алкоголя.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне Александр Сабаев говорил, что приступ Навального в самолете мог случиться из-за несоблюдения диеты или употребления алкоголя. То, что ухудшение состояние блогера было вызвано метаболическими нарушениями, доказали лабораторными тестами. Токсиколог также отметил, что омские медики при обследовании пациента нашли у него дисфункцию поджелудочной железы – это могло спровоцировать скачки сахара в крови.

Напомним, что по заявлению главы Службы разведки России, Москва располагает подтверждениями отсутствия токсичных веществ в организме Алексея Навального, пока он находился на территории России.