Нарышкин: У Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме Навального

Сергей Нарышкин заявил, что у России есть доказательства отсутствия токсичных веществ в организме Навального Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У Москвы есть подтверждения отсутствия токсичных веществ в организме Алексея Навального, пока он находился на территории РФ, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

- Мы можем утверждать то, что на момент, когда блогер Навальный находился на территории РФ, в его организме какие-либо токсичные вещества отсутствовали. Это неоспоримый факт. У российской стороны есть подтверждение в виде образцов биологического материала Навального, - передаёт ТАСС слова главы СВР.