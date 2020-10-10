Пранкер рассказал о беседе с парламентом Дании под видом Тихановской

В Дании неизвестный выдавал себя за Тихановскую на заседании парламента Фото: REUTERS

Пранкер Алексей Столяров (Лексус) рассказал о беседе с парламентом Дании под видом экс-претендента на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Интервью у обхитрившего датских парламентариев взял сайт mk.ru.

Во время разговора пранкеры затронули тему борделей с черепахами, которые якобы создают в Дании. Столяров отметил, что в разговоре с политиками едва ли было что-то компрометирующее, а самих пранкеров интересовала только история про эти бордели.

- Собственно, считаю, что ничего особенного в разговоре Тихановской с парламентариями не случилось. Нас интересовала только история относительно черепах в Дании, -сообщил он, отметив, что датские парламентарии даже пообещали разобраться с данным вопросом.

Алексей Столяров пообещал, что все нюансы заседания и запись разговора с политиками Дании опубликуют в грядущий понедельник.

Напомним, что накануне в датском законодательном органе пранкер 40 минут онлайн-заседания выдавал себя за Тихановскую. «Представитель белорусской стороны» в начале обсуждения сообщил о неполадках с видеокамерой и отключил ее — из-за этого выступавшего никто не видел.