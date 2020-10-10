Взрыв баллона с газом в кафе Бейрута: погиб один человек, двое ранены Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в христианском квартале Ашрафия в Бейруте – столице Ливана, печально известно по взрыву в порту. Об этом сообщил в субботу, 10 октября, в интервью изданию Lebanon 24 глава Ливанского общества Красного Креста Джордж Кеттане.

По его информации, баллон с газом взорвался в одном из кафе рядом с площадью Сассин. В результате происшествия погиб один человек, еще двое были госпитализированы в местное медицинские учреждение с различными ранениями.

Вчера сильный пожар вспыхнул после взрыва резервуара с мазутом в густонаселенном квартале Бейрута. В результате происшествия погибли четыре человек, еще 59 пострадали. В числе раненых – 20 детей. Большинство пострадавших отравились углекислым газом, среди них есть несколько сотрудников пожарной службы, прибывших на место для тушения огня.

Надо отметить, что только за прошедший месяц в ливанской столице произошло по меньшей мере три крупных пожара, при этом два из них случились на территории морского порта рядом с местом взрыва 4 августа.