Причина взрыва в порту Бейрута: на воздух взлетел корабль с пиротехникой

Министр здравоохранения Ливана назвал предварительную причину взрыва в порту Бейрута - поблизости от базы военно-морских сил произошло ЧП на корабле с пиротехникой. Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государства. Очевидцы происшествия опубликовали многочисленные видео с места событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/794389" frameborder="0"></iframe> Видео взрыва в Бейруте с высоты.

На кадрах видно, как в небо медленно поднимает столп черного и белого густого дыма, похожего на гигантское облако размером с полгорода. Через несколько минут случился мощный взрыв, в небо над Бейрутом поднялся столб красного дыма.

По словам очевидцев, грохот был слышен более чем в 20 километрах от городаФото: REUTERS

Взрыв в Бейруте засняли очевидцы.

По данным местных средств массовой информации, в результате инцидента пострадали несколько сотен человек. Известно, по меньшей мере, о 10 погибших. Взрывной волной во многих жилых домах Бейрута разрушены перекрытия, осыпались потолки, выбиты стекла и двери, пострадали десятки строений ливанской столицы. Вокруг эпицентра вообще не осталось целых построек.

Был поврежден и фасад здания российского посольства в Ливане.

Видео с места взрыва около фейерверков.

По словам очевидцев, грохот был слышен даже в 20 километрах от города. На ликвидацию последствий ЧП власти бросили армию и все силы экстренных служб.

В результате ЧП сотни человек пострадалиФото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/794365" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.

Точная причина взрыва и возгорания корабля с пиротехникой пока что не уточняется. До заявления ливанских властей о причине происшествия, издание Al Hadath не исключало, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар.

Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государстваФото: REUTERS

Одно из опубликованных видео подтверждает, что в порту взорвался именно корабль с фейерверками.

Ливанский порт, взрыв пиротехники.