2020-08-04T19:49:34+03:00
В мире

Причина взрыва в порту Бейрута: на воздух взлетел корабль с пиротехникой

Причину взрыва в порту назвали власти Ливана. В результате ЧП в Бейруте сотни человек пострадали [видео]
Ксения АНУФРИЕВА
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В морском порту взорвался корабль с пиротехникойВ морском порту взорвался корабль с пиротехникойФото: REUTERS
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Министр здравоохранения Ливана назвал предварительную причину взрыва в порту Бейрута - поблизости от базы военно-морских сил произошло ЧП на корабле с пиротехникой. Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государства. Очевидцы происшествия опубликовали многочисленные видео с места событий.

Видео взрыва в Бейруте с высоты.

На кадрах видно, как в небо медленно поднимает столп черного и белого густого дыма, похожего на гигантское облако размером с полгорода. Через несколько минут случился мощный взрыв, в небо над Бейрутом поднялся столб красного дыма.

По словам очевидцев, грохот был слышен более чем в 20 километрах от города Фото: REUTERS

По словам очевидцев, грохот был слышен более чем в 20 километрах от городаФото: REUTERS

Взрыв в Бейруте засняли очевидцы.

По данным местных средств массовой информации, в результате инцидента пострадали несколько сотен человек. Известно, по меньшей мере, о 10 погибших. Взрывной волной во многих жилых домах Бейрута разрушены перекрытия, осыпались потолки, выбиты стекла и двери, пострадали десятки строений ливанской столицы. Вокруг эпицентра вообще не осталось целых построек.

Был поврежден и фасад здания российского посольства в Ливане.

Видео с места взрыва около фейерверков.

По словам очевидцев, грохот был слышен даже в 20 километрах от города. На ликвидацию последствий ЧП власти бросили армию и все силы экстренных служб.

В результате ЧП сотни человек пострадали Фото: REUTERS

В результате ЧП сотни человек пострадалиФото: REUTERS

Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.

Точная причина взрыва и возгорания корабля с пиротехникой пока что не уточняется. До заявления ливанских властей о причине происшествия, издание Al Hadath не исключало, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар.

Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государства Фото: REUTERS

Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государстваФото: REUTERS

Одно из опубликованных видео подтверждает, что в порту взорвался именно корабль с фейерверками.

Ливанский порт, взрыв пиротехники.

Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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