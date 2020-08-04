Причина взрыва в порту Бейрута: на воздух взлетел корабль с пиротехникой
Министр здравоохранения Ливана назвал предварительную причину взрыва в порту Бейрута - поблизости от базы военно-морских сил произошло ЧП на корабле с пиротехникой. Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государства. Очевидцы происшествия опубликовали многочисленные видео с места событий.
Видео взрыва в Бейруте с высоты.
На кадрах видно, как в небо медленно поднимает столп черного и белого густого дыма, похожего на гигантское облако размером с полгорода. Через несколько минут случился мощный взрыв, в небо над Бейрутом поднялся столб красного дыма.
По словам очевидцев, грохот был слышен более чем в 20 километрах от городаФото: REUTERS
Взрыв в Бейруте засняли очевидцы.
По данным местных средств массовой информации, в результате инцидента пострадали несколько сотен человек. Известно, по меньшей мере, о 10 погибших. Взрывной волной во многих жилых домах Бейрута разрушены перекрытия, осыпались потолки, выбиты стекла и двери, пострадали десятки строений ливанской столицы. Вокруг эпицентра вообще не осталось целых построек.
Был поврежден и фасад здания российского посольства в Ливане.
Видео с места взрыва около фейерверков.
По словам очевидцев, грохот был слышен даже в 20 километрах от города. На ликвидацию последствий ЧП власти бросили армию и все силы экстренных служб.
В результате ЧП сотни человек пострадалиФото: REUTERS
Момент взрыва в порту Бейрута сняли очевидцы.
Точная причина взрыва и возгорания корабля с пиротехникой пока что не уточняется. До заявления ливанских властей о причине происшествия, издание Al Hadath не исключало, что по территории морского порта был нанесен ракетный удар.
Взрыв сотряс жилые районы морского порта крупнейшего города и столицы государстваФото: REUTERS
Одно из опубликованных видео подтверждает, что в порту взорвался именно корабль с фейерверками.
Ливанский порт, взрыв пиротехники.
Мощные взрывы в Бейрутском порту: прямая онлайн-трансляция.Мощный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Его успели заснять очевидцы. По их словам, над территорией вздымались клубы дыма. У многих выбило окна. Причину взрыва еще предстоит выяснить.
ИСТОЧНИК KP.RU