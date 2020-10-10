Онищенко оценил необходимость введения жестких ограничений из-за коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Введение в России жестких ограничений на фоне распространения коронавируса по аналогии с весенними является недопустимым с экономической и медицинской точки зрения. Такое мнение высказал академик РАН, первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в интервью ТАСС.

Он отметил, что необходимо воспитать в жителях страны сознательное отношение к своему здоровью и к окружающим, в том числе через наказания за несоблюдение требований.

- Я убеждён, что возвращаться к весенним ограничениям - это демонстрировать свою безграмотность. Надо в каждом конкретном случае разбираться. Если заразился школьник, то следует отправлять на карантин отдельный класс или, если необходимо, учебное заведение. Мы уже закрыли всю экономику на три месяца, и только потеряли от этого, - отметил академик РАН.

По мнению Геннадия Онищенко россиян нужно обеспечить доступными средствами индивидуальной защиты, а затем наказывать за безответственность, если придется. Введение жестких мер может пагубно сказаться и с медицинской точки зрения, добавил он.

- Люди, сидящие взаперти в условиях гиподинамии и хронического стресса, не получающие медицинскую помощь. Смертность мы получим - ну, не от ковида, а опосредованную ковидом, - сказал Геннадий Онищенко.

Тем временем в России суточный прирост зараженных коронавирусом в России установил новый рекорд: в стране за один день заболели 12 846 граждан. Сейчас в России коронавирусом болеют 246 428 человек – это также рекордное число активных случаев заболевания за все время эпидемии.