В России выявлен максимум заболевших коронавирусом за сутки с начала пандемии

Суточный прирост зараженных коронавирусом в России установил новый рекорд Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Суточный прирост зараженных коронавирусом в России установил новый рекорд. По данным оперативного штаба по борьбе с пандемией, за минувшие сутки российские медики выявили еще 12 846 инфицированных, это максимум с начала эпидемии.

Число новых случаев заражения коронавирусом в России обновляет максимум второй день подряд, вчера сообщалось о 12 126 новых заболевших за сутки. Прирост в относительном выражении сохраняет на уровне одного процента. С начала эпидемии в стране зарезались уже более 1,28 миллиона человек.

Наибольшее количество новых инфицированных зафиксировано в Москве, Санкт-Петербурге, Московской области, Ростовской области и Нижегородской области.

Сейчас в России коронавирусом болеют 246 428 человек – это также рекордное число активных случаев заболевания за все время эпидемии. Предыдущий максимум был достигнут в середине июня этого года, когда в стране болели 245 580 человек.