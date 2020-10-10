В МИД назвали произошедшее с Навальным срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Произошедшее с Алексеем Навальным и дальнейшие обвинения в этом в адрес России являются срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией. Об этом говорится в распространенном в субботу, 10 октября, заявлении министерства иностранных дел России.

- Тезисы о том, что российские претензии к ФРГ и ОЗХО являются абсурдными, то такие высказывания возмутительны и не выдерживают никакой критики. Мы хотим получить содействие от Германии и организации для всеобъемлющего и объективного расследования всех обстоятельств произошедшего с Навальным инцидента. Нас весьма интересует, кто стоит за этой срежиссированной с самого начала антироссийской провокацией, - говорится в сообщении.

В заявлении российского МИД также подчеркивается, что не менее 20 стран Запада работали с токсичными веществами группы "Новичок", на данный момент у них в наличии около 140 вариантов таких химических соединений. При этом в России его нет.

Ранее токсиколог, который лечил Навального в Омске, рассказал, что в моче госпитализированного в российскую клинику блогера обнаружили 0,2 промилле алкоголя. При этом спиртное в анализах пациента не могло быть обусловлено внутренними процессами организма пациента.