Видео встречи Александра Лукашенко с оппозицией в СИЗО опубликовано в Белоруссии

Лукашенко отметил, что «конституцию на улице не напишешь».

В субботу, 10 октября, президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил СИЗО КГБ и провел встречу с экс-кандидатом в президенты Виктором Бабарико, членом президиума координационного совета юристом Лилией Власовой и координатором оппозиционного штаба Юрием Воскресенским. Всего на встрече присутствовало 11 человек. Среди них был и сын экс-главы Белгазпромбанка Эдуард Бабарико.

Как сообщил телеграм-канал «Пул-первого» участники обсуждали конституционную реформу. В разговоре с представителями оппозиции президент Республики Белоруссия Александр Лукашенко отметил, что «конституцию на улице не напишешь». Также была определена и цель встречи - «услышать мнение всех».

Напомним, что Александр Лукашенко победил на выборах президента, прошедших в Белоруссии 9 августа. ЦИК страны определил, что за него предпочли отдать свои голоса 80,1% избирателей.